В Дубае прошла 87-я генеральная ассамблея Интерпола, на которой представители от всех стран-членов организации выбрали нового главу Международной уголовной полиции. Им стал исполняющий обязанности президента Интерпола Ким Чен Ян. Об этом сообщает ТАСС.

Единственным конкурентом на голосовании был российский генерал и вице-президент Интерпола от Европы Александр Прокопчук. Срок полномочий нового президента организации будет сокращенным: он будет занимать пост до 2020 года.

20 ноября литовский Сейм заявил, что страна рассмотрит возможность выхода из Интерпола, если главой изберут Прокопчука. Кроме того, парламент призвал и другие демократические страны поступить так же. Сейм связал это с тем, что Россия якобы злоупотребляет механизмами организации, чтобы оказывать политическое давление на неугодных ей людей. Речь идет об ордерах на арест и «Красных циркулярах» — запросах на немедленный арест и экстрадицию подозреваемых.

Обычно срок президентства в Интерполе длится четыре года, но полномочия предыдущего главы организации Мэна Хунвэя прекратились досрочно в ноябре 2018 года. Во время своей поездки в Китай он пропал, а после Международная уголовная полиция получила письмо, в котором Хунвэй объявил об отставке.

Жена бывшего директора Интерпола Грейс Мэн рассказывала, что ей угрожали по телефону и через сообщения. Власти Китая сообщили, что бывшего главу Интерпола задержали из-за подозрений в коррупции. Грейс Мэн в интервью Би-би-си сказала, что не уверена, жив ли ее муж.

Французская полиция начала расследование, но не нашла доказательств тому, что Хунвэя похитили.

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