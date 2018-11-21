Издание Business Insider составило список самых жарких стран на планете. В итоговый рейтинг включили все экзотические места планеты, которые выбраны с учётом температурных и других климатических особенностей. Среди стран, где средняя температура воздуха редко опускается ниже 28–30 градусов Цельсия, значатся Таиланд, Йемен, Самоа, Палау, Бруней, Науру, Чад, Маршалловы острова, Сенегал, Мавритания, Мальдивы, Судан.

Отмечается, что в верхней части списка расположились страны с наиболее жарким климатом, среди которых оказались государства на островах в Индийском океане, Гамбия и Республика Нигер. Лидерами списка стали Мали и Джибути: средняя температура в этих странах — без малого 29 градусов Цельсия — держится практически круглый год.

Minval.az