Турецкая газета Hurriyet опубликовали аудозаписи, которые зафиксировали момент убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в генконсульстве КСА в Турции.

«Отпустите мою руку! Что вы себе позволяете?» — кричал Хашукджи.

Из аудиозаписи следует, что его лишили свободы передвижения в блоке «А» на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Вторая запись был осуществлена в «административном блоке B» и длилась около 4 минут. Он также включает в себя звуки физической борьбы, а затем избиения и пытки. Известно, что турецкие правоохранители идентифицировали на записи голос полковника разведки Махер Абдулазиза Мутреба, который регулярно сопровождал наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана.

«Предатель! Ты будешь привлечен к ответственности!» — якобы кричал он.

Из блока «С» в то время, как совершалась расправа над журналистом, было сделано в общей сложности 19 телефонных звонков. Абдулазиз Мутреб по телефону общался с советником наследного принца Саудом аль-Кахтани.

Этот же голос слышен на записях бесед из блока С, где располагается офис консула. Оттуда было совершено 19 телефонных звонков, в процессе которых Абдулазиз Мутреб общался с советником наследного принца Саудом аль-Кахтани. Первый такой звонок состоялся через 13 минут с момента, когда Хашукджи ступил на порог консульства. После этого наступает тишина, эксперты полагают, что потом убийцы включили радиочастотные помехи.

Часом позднее слышен голос саудовского инженера, который далее пытается говорить голосом Хашукджи, чтобы создать впечатление, что журналист покинул консульство.

«Странно носить одежду того, кого мы убили 20 минут назад», — говорит голос и жалуется, что обувь убитого ему тесна.

Газета отмечает, что у турецких правоохранителей нет записей из корпуса C, в котором, вероятно тело колумниста The Washington Post расчленили. Однако существенными доказательствами они считают тот факт, что в трех помещениях в этой секции сразу после убийства покрасили стены.

Minval.az