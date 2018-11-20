Не менее 40 человек погибли, 80 пострадали в результате взрыва в столице Афганистана Кабуле, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство здравоохранения.

Как сообщает телеканал, взрыв произошел внутри зала в центре города, где проходили празднества в честь дня рождения Пророка Мухаммада. Жертвами взрыва стали 40 человек, 80 получили ранения. По предварительным данным, взрыв совершил смертник, сообщает телеканал.

Как сообщается в заявлении министерства здравоохранения Афганистана, в больницы с места взрыва были доставлены 45 раненых.

«Сорок пять раненых были доставлены в больницы из места взрыва в Кабуле», — говорится в заявлении.

Представитель полиции Басир Муджахид заявил, что взрыв прогремел рядом со свадебным залом во время торжества по случаю религиозного праздника Мавлид ан-Наби.

Minval.az