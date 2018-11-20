Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Азербайджана Ильхам Алиев после завершения официальных переговоров главы государств обменялись подарками, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Официальный визит президента Азербайджана в Минск проходил 18 и 19 ноября. После окончания официальной части визита главы государств обменялись подарками.

«Александр Лукашенко подарил Ильхаму Алиеву натюрморт с изображением плодов гранатового дерева и книгу «Спадчына Беларусi», – сообщили в пресс-службе.

В свою очередь высокий гость презентовал главе белорусского государства традиционный азербайджанский ковер.

Minval.az