Большинство популярных курортов Испании, в числе которых остров Тенерифе, Балеарские острова, затоплены из-за сильнейшего шторма, сообщает издание El Confidencial.

«Популярные туристические районы Испании оказались затопленными в результате сильных проливных дождей, которые начались в субботу. В Галисии найдено тело пожилой женщины, она утонула, когда ее дом затопило водой», — пишет газета.

На острове Тенерифе волны достигали 10 метров и снесли балконы гостиниц, находящихся на первой линии. В Малаге шторм разрушил несколько уличных кафе и ресторанов.

В провинциях Аликанте и Валенсия, а также в Барселоне объявлен красный уровень опасности. На Балеарских островах действует оранжевый уровень опасности.

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