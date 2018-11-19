Беларусь и Азербайджан поддерживают друг друга на международной арене автоматически, без консультаций и согласований. Об этом заявил сегодня журналистам президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает БЕЛТА.

«Мы активно взаимодействуем в международных организациях. Мы поддерживаем друг друга по всем вопросам, и эта поддержка носит, я бы так сказал, автоматический характер, даже без обсуждений, консультаций, согласований», — сказал Ильхам Алиев.

Он добавил, что Беларусь и Азербайджан также поддерживают друг друга в тех объединениях, участником которых является одна из стран. «Это тоже естественно. Так же и когда мы обсуждаем вопросы международной политики, международных отношений, региональной проблематики, вопросы, связанные с международной безопасностью», — обратил внимание президент.

«Сегодня уровень наших отношений именно такой, который позволяет открыто обсуждать любые вопросы», — подчеркнул глава государства.

Minval.az