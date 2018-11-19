Бывший мэр Нью-Йорка и миллиардер Майкл Блумберг пожертвовал университету имени Джонса Хопкинса, который он окончил в 1964 году, один миллиард 800 миллионов долларов.

Об этом он сообщил в твиттере. По его словам, эти средства позволят вузу зачислять студентов «вслепую», не учитывая финансового положения абитуриентов.

В The New York Times миллиардер объяснил, что одной из причин его решения стала дискриминация небогатых старшеклассников, не имеющих возможности получить высшее образование. Ни одному выпускнику старших классов никогда не следует закрывать доступ в колледж из-за величины банковского счете его семьи, написал он, однако это происходит постоянно.

Как результат, претендентам с высокой успеваемостью из семей с низким или среднем доходом регулярно отказывают, чтобы сохранить места для обучающихся из семей с высокими доходами, заключил Блумберг.

Миллиардер рассказал, что сам является выходцем из небогатой семьи. Однако диплом университета Хопкинса, полученный благодаря ссуде и студенческой подработке, позволил ему исполнить его «американскую мечту».

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