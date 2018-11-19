В ОДКБ есть проблема силовой асимметрии, все страны должны быть равны друг другу и одинаково относиться друг к другу, однако, здесь лидеры некоторых стран считают, что они имеют больший вес и оказывают большее влияние на процесс принятия решений.

Об этом заявил специалист по переговорному делу Артур Мартиросян.

Специалист по переговорному делу сделал такое замечание, говоря о заочном споре между Арменией и Беларусью.

«Армения, несмотря на то, что она маленькая страна, однако хочет, чтобы ее воспринимали на равных и руководствовались в соответствии с принципами, принятыми в документах организации», — сказал он, объясняя причины реакции Никола Пашиняна на президентов Беларуси и Казахстана.

На взгляд Артура Мартиросяна, Беларусь своим поведением и посредством заявлений Лукашенко хочет сказать, что они могут заменить Армению в ОДКБ другой страной, к примеру, Азербайджаном.

«Конечно, Армения может воспользоваться своим правом вето, показать, что она не согласна с тем, что представитель Беларуси будет избран Генеральным секретарем ОДКБ, создав тем самым тупик», — сказал он, отметив при этом, что в этом случае было бы правильным для Армении рассчитать, что ее вынуждает пойти на подобный шаг, что она получит в результате,- не стоит исключать сценарий, при котором ОДКБ еще год просуществует без генерального секретаря, но через год пост автоматически перейдет Беларуси».

По словам Мартиросяна, в любом случае назначение нового Генерального секретаря ОДКБ следует дифференцировать от заявления Назарбаева и считающимся неприемлемым для этики организации обстоятельства передачи информации о произошедшем в Астане со стороны Лукашенко послу Азербайджана.

«Армении необходимо сотрудничать с Россией, но ей особо не нужно принимать участие в военных учениях с казахстанскими и таджикскими войсковыми соединениями. Я не вижу решения важных вопросов в этом формате. Для нас здесь важна Россия, поэтому мы и являемся членами этой структуры, но это не значит, что с нами могут вести себя как Лукашенко. Ситуацию должна наладить Россия. Многое в этой ситуации, я уверен, зависит от России», — сказал он.

Minval.az