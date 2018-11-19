«Назначаемый послом человек должен быть как минимум умен, психологически здоров и проявить свои умения в какой-либо сфере. Знание иностранного языка – необязательное требование. В мире очень много языков, и посол не обязательно должен знать язык страны, в которую назначен».

Об этом заявил бывший министр иностранных дел Тофиг Зульфугаров. Он отметил, что в мире есть несколько языков международного уровня, знание которых является плюсом. Но и это не обязательное требование.

«Посол должен обладать глубокими знаниями об истории, культуре и современном положении своей страны, одним словом, владеть очень подробной информацией. Потому что работа посла – представлять свою страну, популяризировать ее, пропагандировать позицию государства. Посол не должен вести в стране, где он работает, разговоры на уровне посиделок за чаем. Посол также должен обладать организационными способностями. Потому что ему приходится организовывать различные мероприятия, начиная с национальных праздников страны, заканчивая политическими мероприятиями и конференциями», — сказал он в интервью газете «Ени Мусават».

Как отметил Т.Зульфюгаров, в женевской конвенции изложено, какими привилегиями и правами обладает посол, а в законодательстве страны, законе «о дипломатической службе» — какими правами обладает посол и какими делами ему запрещено заниматься:

«В законе есть положения о привилегиях и правилах для послов и дипломатического состава. Как для депутатов и госчиновников действует запрет заниматься бизнесов в период их деятельности, так это запрещено и для послов и дипломатического состава».

Тофик Зульфугаров также прокомментировал провоз 2 тонн вина под видом дипломатического багажа:

«Во-первых, я не понимаю, зачем надо было провозить 2 тонны вина под видом дипломатического багажа. Когда я был послом, мы тоже везли некоторые продукты для мероприятий из Азербайджана. Например, мясо, рыбу, чтобы представить продукцию нашей страны. Эти продукты МИД отправлял в качестве официального дипломатического груза. Дипломатический груз и экспортируемый каким-либо бизнесменом груз – это разные вещи. Например, я припоминаю, как проживающий в Латвии бизнесмен экспортировал вино из Азербайджана в бутылках и продавал в Латвии. Но это вино не привозилось в качестве дипломатического груза. Этот бизнесмен экспортировал товар законным путем. Мы оказали ему помощь для популяризации азербайджанского товара и разрешили продавать эти вина в дипломатических магазинах. В Латвии в дипломатических магазинах широко были представлены армянский коньяк и другие товары. Мы тоже помогли нашему бизнесмену продавать азербайджанское вино в дипломатических магазинах. Эти товары хорошо продавались там. Особо отмечу, что этот винный бизнес принадлежал не послу или другому работнику посольства, а азербайджанскому бизнесмену. Мы просто помогли пропагандировать азербайджанский товар.

Одной из обязанностей послов является пропаганда товаров своей страны, содействие этому. Информация о том, что в Испанию вывезли 2 тонны вина под видом дипломатического груза, вызвала у меня удивление. Мне трудно сказать, на самом ли деле это вино было вывезено в качестве дипломатического груза, и было ли это сделано ради пропаганды товара. Это очень странный случай. Перевозка дипломатического груза – это отдельный сервис, который осуществляется через фельдъегерскую службу. Показывается список груза, груз опечатывается, посол осуществляет надзор над этими товарами и ставит подпись. Я не верю, чтобы 2 тонны вина вывезли в Испанию под видом дипломатического груза. Дипломатический груз должны отправлять фельдъегерская служба и Министерство иностранных дел. Мне кажется, две тонны вина не могу быть дипломатическим грузом».

Minval.az