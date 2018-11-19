Сабаильский районный суд освободил главу ПНФА Али Керимли, обязав его выплатить штраф на сумму 2500 манатов.

Он признан виновным в административном проступке — организации и участии в несанкционированном шествии.

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B Сабаильский районный суд в понедельник, 19 ноября, привезли задержанных в субботу во время посещения Аллеи шахидов оппозиционеров, включая главу ПНФА Али Керимли.

По словам адвоката Фуада Агаева, лидер ПНФА обвиняется по статье 513 Кодекса об административных проступках (нарушение правил пикетов, демонстраций, шествий).

Она предусматривает наказание в виде штрафа от 300 до 600 манатов, или общественные работы от 160 до 240 часов или административный арест до 2 месяцев.

Minval.az