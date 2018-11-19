Накануне турецкие СМИ распространили информацию о том, что Турция открыла границы для сотен большегрузных автомобилей из Армении.

Как писал ведущий информационный портал Турции Haberturk со ссылкой на главу организации по борьбе с необоснованными претензиями армян ASİMDER Гекселя Гюльбея, Анкара разрешила 400 армянским большегрузным автомобилям ежегодно совершать грузоперевозки из порта Трабзона. Сообщалось, что такое разрешение выдано посольством Турции в Грузии.

После распространения этой информации в азербайджанских СМИ, в редакцию haqqin.az позвонил пресс-секретарь посольства Турции Хамит Карадениз с просьбой разместить экстренное заявление посла Турции в Азербайджане Эркана Озарала об официальном опровержении данной информации. По словам Х.Карадениза, в ближайшие часы информация будет удалена и с портала Haberturk.

«Информация ряда СМИ о том, что Турция открыла границы для армянских большегрузных автомобилей, не соответствует действительности. Выдача рабочих виз для граждан Армении в посольстве Турции в Грузии, для их дальнейшей поездки на большегрузных автомобилях в порт Трабзона, не является предметом обсуждения», — говорится в заявлении.

Minval.az