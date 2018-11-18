Турция открыла границы для сотен большегрузных автомобилей из Армении. Об этом, согласно информации издания «Хаккын», в интервью турецким СМИ заявил глава организации по борьбе с необоснованными претензиями армян ASİMDER Гексель Гюльбей.

По его словам, Анкара разрешила 400 армянским большегрузным автомобилям ежегодно совершать грузоперевозки из порта Трабзона. Такое разрешение выдано посольством Турции в Грузии.

Ранее армянским дальнобойщикам приходилось использовать для этих целей грузинский порт Поти. Но использование турецкого Трабзона позволит армянским водителям экономить до 600 долларов.

Гексель Гюльбей отмечает, что поле августовской войны 2008 года для армянских большегрузных автомобилей, пересекающих грузино-турецкую границу, была установлена квота. Однако в последнее время, из-за вопросов цены армянские водители предпочитают ехать в турецкий Трабзон, нежели грузинский Поти.

По турецким законам водители из Армении не могут въезжать в Турцию как туристы и должны для этого получать рабочую визу. Армянская сторона долгое время пыталась решить этот вопрос и в начале, в качестве посредника, выступала украинская сторона. Теперь рабочую визу для армянских водителей выдает посольство Турции в Грузии.

«Раз в неделю между Арменией и Турцией совершается авиарейс Ереван-Стамбул. Через территорию Грузии и Ирана в нашу страну прибывают тысячи армян. Более 70 тысяч армян нелегально работают в Турции. Теперь наше посольство в Грузии снимает дипломатическое эмбарго. Мы со стороны ASİMDER задаемся вопросом: что это за эмбарго, если водители продолжают прибывать?», — сказал Гюльбей.

То, что Турция открыла границы для армянских большегрузных автомобилей через порт Трабзона, подтверждают и армянские источники. Более того, стало известно, что подобная практика существует с 2012 года.

Еще летом 2012 года директор программы «Содействие улучшению армяно-турецких отношений» Союза промышленников и предпринимателей Армении Артур Казарян заявил, что в 2011 году два армянских грузовика воспользовались турецкой территорией в транзитных целях, осуществив грузоперевозки.

«На сегодняшний день Турция ежегодно предоставляет 200 разрешений грузовым автомобилям TIR (Transport International Rout) на транзитные перевозки по своей территории. Однако здесь есть проблема: согласно турецкому законодательству, водитель армянского грузовика, совершающий транзитный переезд по территории Турции, выполняет роботу, следовательно, ему нужно выдать трудовую визу. Но виза выдается в посольстве, которого нет. Два прошлогодних случая были кое-как оформлены при помощи украинской стороны», — отметил Казарян.

Впрочем, по его словам, проблему уже можно считать решенной: с турецкой стороной достигнута договоренность о том, что визы армянским водителям будет выдавать посольство Турции в Грузии.

Minval.az