Более 960 сирийских беженцев вернулись на родину с территории иностранных государств за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня Центра приема, распределения и размещения беженцев, передает РИА Новости.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории иностранных государств возвратились 966 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» – 257 человек (женщин – 77, детей – 131), из Иордании через пункт пропуска «Насиб» – 709 человек (женщин – 213, детей – 362)», — говорится в сообщении.

Также в места постоянного проживания внутри САР вернулись 250 сирийских граждан.

Как сообщается, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 8 гектаров территории, одно здание и один километр дорог в провинциях Хомс, Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда. Помимо этого, специалисты уничтожили 34 взрывоопасных предмета, в том числе 3 самодельных взрывных устройства.

По данным Центра приема беженцев, российской стороной была проведена благотворительная акция в родильном доме населенного пункта Эс-эль-Мезза провинции Дамаск, в ходе которой выданы пять инвалидных колясок, 38 комплектов постельного белья и предметов первой необходимости.

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