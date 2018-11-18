Во время шествия в субботу, 17 ноября, около 60-70 членов партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) к Аллее шахидов, по случаю Дня национального возрождения, начались столкновения с полицией. В ходе беспорядков были задержаны и доставлены в Управление полиции Сабильского района 52 человека, пишет издание Qafqazinfo.

Согласно информации, позже около 40 участников шествия, включая и главу Национального совета Джамиля Гасанлы, были отпущены на свободу. Оставшиеся 11 человек (по другим данным 7), в том числе и глава ПНФА Али Керимли, сегодня предстанут перед Сабаильским районным судом.

Задержанных обвиняют по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях — 513.1 (нарушение организатором собрания порядка организации и проведения собраний, митингов, демонстраций, уличных шествий и пикетов, установленного Законом Азербайджанской Республики «О свободе собраний») и 513.2 (участие в собрании митинге, демонстрации, уличном шествии или пикете, не организованном в порядке, установленном Законом Азербайджанской Республики «О свободе собраний»).

Cтатьи предусматривают наказание в виде штрафа от 300 до 600 манатов, или общественные работы от 160 до 240 часов или административный арест до 2 месяцев.

Minval.az