В субботу, 17 ноября, в Баку на шествии по случаю отмечаемого 17 ноября Дня национального возрождения, были задержаны около 50 человек, включая двух лидеров оппозиции. Среди задержанных были глава организовавшей шествие партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли и лидер Национального совета демократических сил Азербайджана, профессор истории Джамиль Гасанли.

К часу ночи 18 ноября большинство задержанных в ходе шествия в субботу были отпущены. Среди них был и лидер Национального совета демократических сил Джамиль Гасанли. Судьба лидера партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли и еще семерых задержанных до сих пор остается неизвестной.

Дж.Гасанли сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что ни он, ни глава ПНФА Али Керимли не стали писать объяснительную.

«Нам предложили писать объяснительную. Мы им сказали, что без наших адвокатов мы не будем ничего писать… Какого-либо допроса не было. Мы просто сидели, а сотрудники полиции чего-то ожидали» — рассказал Гасанли.

Однако, по его словам, перед задержанием у Аллеи шехидов полицейские им заявили, что они проводят акцию незаконно. «Но мы им сказали, что это вовсе не политическое шествие или акция акции. Мы пришли сюда в праздник – День национального возрождения, чтобы возложить цветы к могилам шехидов», — подчеркнул Гасанли.

Его в полицию привезли в автозаке, а Керимли вместе с другими на автобусе. «Я сидел уже там, как через 15 минут привезли остальных. Сначала были вместе с Али Керимли в одной комнате. Потому Керимли перевели в другую комнату», — продолжил Гасанли.

По словам Гасанли, отношение к ним в полиции было корректным.

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