Награда «Золотой глобус», присужденная Мэрилин Монро (1926-1962) в 1961 году как наиболее любимой зрителями актрисе, продана на аукционе в США за $250 тыс. Как передает ТАСС со ссылкой на аукционный дом Julien’s Auctions, это самая крупная выручка, полученная за экземпляр данной награды.

Торги личными вещами Монро проходили в Лос-Анджелесе в пятницу и субботу. Впервые с аукциона был продан черный автомобиль актрисы Ford Thunderbird 1956 года выпуска с откидным верхом. Машина ушла с молотка за $490 тыс., хотя оценивалась минимум в $500 тыс. Считается, что это был рождественский подарок делового партнера и фотографа исполнительницы Милтона Грина (1922-1985). Актриса стала обладательницей шикарной машины за полгода до выхода замуж за драматурга и прозаика Артура Миллера (1915-2005).

Монро владела авто в течение шести лет и наездила почти 50 тыс. км, а затем подарила его сыну своего учителя актерского мастерства Ли Страсберга (1901-1982) — 18-летнему Джону. Под капотом Ford, развивавшего максимальную скорость более 180 км/ч, установлен V-образный восьмицилиндровый двигатель мощностью 225 лошадиных сил.

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