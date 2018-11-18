Армия США испытывает острую нехватку военнослужащих — их численность сейчас на самом низком уровне со времени окончания Второй мировой войны. Эксперты называют это серьезной проблемой, требующей немедленного решения, иначе страна не сможет противостоять пяти основным угрозам — Китаю, Росси, Ирану, Северной Корее и терроризму. Об этом сообщает журнал National Interest.

Необходимо также больше ресурсов и техники, подчеркивают специалисты. К примеру, ВМС США отмечают, что для выполнения стратегии национальной обороны требуется 355 кораблей, а в их распоряжении только 286. ВВС нуждаются в 386 эскадрильях, но их лишь 312. В сухопутных войсках должно быть 500 тысяч солдат, говорит армейское руководство, но на службе 476 тысяч. Эксперты твердили об этом в течение многих лет, поясняет издание.

По данным журнала, на численность войск и их боевую мощь повлияло сокращение бюджета на оборону. С 2011 года расходы на армию уменьшились на 539 миллиардов долларов.

Другими слабыми сторонами вооруженных сил назвали отсутствие стратегии борьбы с Россией и Китаем, а также недостаточность американского присутствия в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе.

Minval.az