Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что вопрос о возможности экстрадиции из США Фетхуллаха Гюлена в данный момент не рассматривается, однако не исключил, что может вернуться к нему позднее.

Как передает ТАСС, американский лидер рассказал об этом журналистам на лужайке у Белого дома перед тем, как отправиться в Калифорнию.

«Это не рассматривается <…> Это [ситуация вокруг Гюлена] то, что мы всегда принимаем во внимание, но на данный момент нет», — отметил глава государства, отвечая на вопрос о возможности экстрадиции Гюлена.

Трамп несколько раз повторил, что США «всегда принимают во внимание» ситуацию вокруг Гюлена, что бы Америка «ни делала для Турции, и, откровенно говоря, для стран, с которыми она «очень хорошо ладит». «Сейчас мы с Турцией переживаем очень хороший момент. Как вы знаете, он [президент Турции Тайип Эрдоган] вернул [в США] пастора [Эндрю] Брансона… Мы с [турецким] президентом очень хорошо ладим», — подчеркнул хозяин Белого дома, назвав Эрдогана своим другом, «сильным и умным человеком».

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