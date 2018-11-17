Испанские ученые предложили необычный метод лечения заболеваний, связанных с нарушением мозговой деятельности, сообщает kp.ru

В лечении можно использовать яд скорпионов, он поможет донести препараты до мозга, миновав гематоэнцефалический барьер (ГЭБ).

Из-за защиты ГЭБ многие лекарства не достигают цели, как так барьер расценивает их, как токсические вещества.

Исследования проводились в институте биомедицинских исследований в Барселоне. В лабораторных условиях ученые применили пептид, выведенный из хлоротоксина в яде скорпиона.

«С пептидами были связаны разные действующие вещества. Таким образом производная из яда скорпиона будет служить своеобразным челноком, который преодолеет ГЭБ» — резюмировали ученые.

Minval.az