Житель Техаса Кристофер Прекопия смог доказать невиновность в инкриминируемом ему преступлении благодаря селфи.

Молодого человека обвинили в покушении на его бывшую девушку. Она обратилась в полицию с заявлением о том, что Кристофер вломился к ней в дом, избил и вырезал канцелярским ножом крест на ее груди.

Несмотря на то, что все обвинение строилось исключительно на словах пострадавшей, а Прекопия настаивал на том, что был в вечер нападения с семьей, его арестовали. Сторона обвинения потребовала для него 99 лет лишения свободы. Позже родственникам удалось добиться, чтобы суд выпустил его под залог в 150 тысяч долларов.

Доказать невиновность мужчины удалось его матери. Она вспомнила, что в тот день, когда на девушку напали, они вместе ужинали в отеле, который находится в 65 километрах от места преступления. Тогда же они фотографировались и выкладывали фото в социальные сети, в частности, Кристофер опубликовал в Facebook селфи с геолокацией. Этот снимок убедил полицию, что в предполагаемый момент нападения он находился совсем в другом месте, передает РИА Новости.

Позже выяснилось, что обиженная девушка выдумала всю историю, чтобы отомстить бывшему парню. Как отмечает KVUE, в этом деле много непонятных моментов. Так, например, остается неясным, действительно ли на девушку напали, или она сама нанесла себе порезы. Также непонятно, почему полицию не убедили свидетели, которые видели Прекопию в том самом ресторане.

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