Беларусь на следующей неделе с официальным визитом посетит президент Азербайджана Ильхам Алиев. Как заявил 12 ноября Александр Лукашенко на встрече с послом Азербайджана Латифом Гандиловым, «у нас есть, о чем поговорить, есть масса вопросов, хотя, должен сказать, фундамент наших отношений набирает прочность». Лукашенко четыре раза посещал Азербайджан с официальными визитами, столько же приезжал в Минск Алиев. В 2017 году товарооборот стран достиг 160 миллионов долларов, за неполный 2018-й превысил 330 миллионов.

Координатор аналитического проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников называет Азербайджан стратегическим партнером Беларуси на постсоветском пространстве. «Лидеры двух стран имеют очень теплые личные отношения, конечно, это сказывается и на межгосударственных отношениях, — отметил Андрей Поротников в интервью Thinktanks.by. — Напомню, Азербайджан выручал Беларусь во времена, когда случались так называемые кассовые разрывы, то есть когда не было своих денег на погашение долгов за российский газ, мы перекредитовывались в Азербайджане на короткий промежуток времени».

Кроме того, «есть общность интересов, которая заключается в том, что все страны постсоветского пространства заинтересованы в сдерживании российского экспансионизма — и на этой почве у Минска и Баку тоже происходит сближение». «Можно вспомнить 2016 год, когда Беларусь и Казахстан последовательно блокировали назначение представителя Армении руководителем ОДКБ. Это был понятный жест в адрес Баку, демонстрация того, что ОДКБ не станет инструментом Армении, российского союзника, в противостоянии Азербайджану, что Баку здесь нечего опасаться, что у него здесь есть надежные партнеры внутри организации», — сказал эксперт.

На прошедшей недавно в Минске встрече основной группы Мюнхенской конференции по безопасности президент Армении Армен Саркисян обсудил с Александром Лукашенко решение Беларуси продавать вооружение Азербайджану. Но подробностей разговора не сообщил.

«А какие подробности? Минск не откажется от сделок с Баку по «Полонезу». Тут нечего ждать. У меня нет никаких доказательств, но я наблюдаю не первый год за ситуацией, поэтому имею однозначное и глубокое убеждение, что проект создания реактивной системы залпового огня «Полонез» развивался за азербайджанские деньги. Они давали деньги, мы давали производственную площадку, какие-то технологии, китайцы давали свои технологии, в итоге Беларусь и Азербайджан получили готовое изделие, которым могут пользоваться и ставить на вооружение. В этом случае у Армении политически и юридически нет никаких возможностей для того, чтобы остановить сделку, потому что здесь Баку — не покупатель, Баку — компаньон. Условно говоря, Азербайджан получает свои дивиденды на вложения. И предполагать, что Минск «кинет» своего союзника — неоправданно. Никто на это не пойдет, ни одна власть, есть контракт и инвестиции», — сказал Андрей Поротников.

При этом Армения вместе с Беларусью входит в ЕАЭС и тоже вроде бы союзник Беларуси. «У всех этих постсоветских интеграционных объединений нет общей ценностной базы. Какая база между Арменией и абсолютно диктаторским Таджикистаном? Многие члены таких объединений географически удалены и изолированы друг от друга, не у всех крепкие экономические связи. Все эти ЕАЭС, ЕврАзЭС, ОДКБ, СНГ и прочие союзы строятся вокруг России и исходя из желания получить что-то от России, а не из желания взаимовыгодного сотрудничества или союзничества. И Россия это почувствовала, например, в 2015 году, когда Турция сбила российский самолет. Единственная страна, поддержавшая Россию тогда в ОДКБ — это Армения. Тогда армянский министр заявил о единогласной поддержке России странами-участницами ОДКБ, но проходит пару дней — и идут опровержения, белорусское Минобороны заявляет, что не давало полномочий армянскому министру высказываться от имени Беларуси, Казахстан, Кыргызстан говорят примерно такое же, только таджики тогда отмолчались… Это — показатель. Даже Россия не может призвать эту банку с пауками к порядку и дисциплине. Нет общего видения будущего у таких объединений. Тут можно говорить о том, что у Баку и Минска больше общих ценностей, чем у Минска и Еревана. Идет выбор более близкого партнера по идеологии, по личным отношениям. К тому же, Армения — это маленькая экономика, Баку для Минска интереснее, в том числе и потому, что Минску интересна Турция, у которой ближайший союзник — Азербайджан. Все очевидно», — резюмировал Андрей Поротников.

Minval.az