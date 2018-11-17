Вице-премьер-министр Болгарии Валери Симеонов подал в отставку после нескольких недель протестов, которые вызвало его заявление по поводу прав инвалидов. Об этом сообщает Радио Свобода.

Он объяснил свое решение так: «Неустанная кампания в средствах информации против меня … наносит ущерб рейтингу и авторитету правительства».

В аппарате премьер-министра Болгарии Бойко Борисова сообщили, что тот принял заявление об отставке.

Симеонов, один из лидеров меньшей политической силы из правительственной коалиции, альянса Объединенные патриоты, отвечал в правительстве за экономическую и демографическую политику. Ранее он, критикуя проект закона о людях с инвалидностью, заявил, что документ имеет целью «удовлетворить группу крикливых женщин», которые, по его словам, «спекулируют» на своих «якобы больных» детях-инвалидах.

Когда это заявление стало известно общественности, это вызвало протесты с требованием отставки Симеонова. К требованиям присоединились и оппозиционные партии — социалисты, Воля и Движение за права и свободы. Симеонов извинился, но этого оказалось недостаточно.

Minval.az