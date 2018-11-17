Власти Северной Кореи освободили еще одного гражданина Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщил госсекретарь США Майкл Помпео.

«Соединенные Штаты благодарны за сотрудничество КНДР и посольству Швеции за помощь в освобождении американского гражданина», – говорится в письменном заявлении госсекретаря США.

Имя освобожденного американца не называется. Известно лишь, что он был задержан в октябре при пересечении границы из Китая в КНДР.

Швеция представляет в КНДР интересы США в отсутствие дипломатических отношений между Вашингтоном и Пхеньяном.

В мае Северная Корея освободила трех пленных граждан США.

Minval.az