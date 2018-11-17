Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США пришло к выводу, что приказ об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи в консульстве Саудовской Аравии в Турции отдал наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники в ЦРУ.

«Принятая позиция заключается в том, что это [убийство журналиста] не могло произойти без его ведома или участия», — приводит газета в подтверждение слова источника. «ЦРУ изучило звонки саудовского посла в США Халеда бен Сальмана, брата принца, Хашукджи. Халед сказал Хашукджи, что он должен посетить саудовское консульство в Стамбуле, чтобы получить брачные документы, а также заверил его, что ему ничего не грозит. Халед сделал звонок по указанию брата, хотя и неясно, знал ли Халед, что Хашукджи убьют», — сообщает издание.

Газета со ссылкой на окружение президента США также сообщает, что Дональду Трампу были представлены доказательства причастности наследного принца к убийству, но глава Белого дома воспринял их скептически. Трамп также просил ЦРУ и Госдепартамент сообщить, где находятся останки журналиста. В выводах ЦРУ о причастности наследного принца к убийству также говорится, что Мухаммед бен Сальман Аль Сауд «фактически является главным человеком в стране, который контролирует даже незначительные дела в королевстве». «Принято считать, что это [убийство] не могло произойти без его ведома», — приводит издание слова члена администрации.

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