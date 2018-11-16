В пятницу, 16 ноября, в Турции задержали активистов, известных своей проармянской деятельностью.

Об этом в беседе с Арменпресс сказал журналист армянского происхождения Раффи Эрмон Аракс.

Задержанные, по его словам, «всегда участвовали в любом проармянском мероприятии в Турции».

Он сообщил, что задержаны преподаватель университета Богазичи, профессор математики Бетьюл Танбай, профессор права и ЗПЧ Туркут Тархан, координатор от Турции на МКФ «Золотой абрикос» Чигдем Матер и 4 сотрудника штаба заключенной в тюрьму ассоциации Anadolu Kultur Осман Кавал.

«Осман Кавал заключен в тюрьму более года, и до сих пор прокурор не уточнил, за что его посадили в тюрьму», – сказал Раффи Эрмон Аракс.

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