Малайзии требуется помощь России в обслуживании и ремонте истребителей Су-30МКМ, сообщает Free Malaysia Today.

«Как вы знаете, мы купили несколько российских самолетов, и я думаю, нам нужно больше узнать о том, как обслуживать и ремонтировать их», — заявил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад в ходе двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным в кулуарах 33-го саммита АСЕАН.

Детали переговоров не сообщаются, поскольку пресса присутствовала только на протокольном обмене мнениями перед началом встречи глав государств.

В августе главнокомандующий ВВС Малайзии генерал Дато Аффенди Бин Буанг заявил, что проблема с боеготовностью истребителей российского производства усугубляется необходимостью обязательного технического освидетельствования 12 единиц Су-30МКМ после истечения десятилетнего срока эксплуатации. В июле малайзийский министр обороны Мохамад Сабу заявил, что только 4 из 28 российских истребителей, находящихся у королевских ВВС, способны подняться в небо, тогда как остальные находятся в ремонте.

Предложение «Сухого», предполагающее отправку неисправных Су-30МКМ в Россию, в Малайзии посчитали дорогим. Также государство в Юго-Восточной Азии не устроил срок, в течение которого российская компания готова выполнить техническое освидетельствование.

Minval.az