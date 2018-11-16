На севере Индии 12-дневный мальчик умер после того, как обезьяна вырвала его из рук матери и искусала. Об этом сообщает ВВС.

Члены семьи женщины утверждают, что она кормила младенца грудью в своем доме в городе Агра, когда животное вошло в дом и схватило ребенка.

Обезьяна бросила искусанного ребенка на крышу соседнего дома после того, как ее стали преследовать местные жители.

Мальчик умер от травм в больнице.

Местные жители говорят, что нападения обезьян в этом районе в последнее время участились.

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