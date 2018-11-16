МИД Израиля назначил послом в Баку Джорджа Дика, пишут израильские СМИ.

Он стал первым в истории Израиля послом арабом-христианином.

На посту посла в Азербайджане он сменит Дана Става, который возглавлял дипломатическую миссию Израиля в республике с августа 2015 года.

Джордж Дик начал работу в МИД Израиля в 2008 году, в 2009—2012 года он был заместителем руководителя миссии в Нигерии, в 2012—2015 годах — заместителем главы израильской миссии в Норвегии. Позже Дик работал старшим советником генерального директора МИД Израиля Юваля Ротема.

Minval.az