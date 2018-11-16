Генеральная ассамблея ООН приняла обновленную версию украинской резолюции о правах человека в Крыму.

За представленную Украиной резолюцию выступили 67 стран. Армения вместе с Россией проголосовала против принятия документа. К ним также присоединились Беларусь, Казахстан, Куба, Китай, Иран и еще 19 стран. Азербайджан и несколько других стран не приняли участия в голосовании, сообщают армянские СМИ.

Резолюция называется «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь». В документе содержится ряд требований к России. К примеру, подтверждение недопустимости «захвата территории Крыма» и обязательство вернуть «оккупированные территории».

Minval.az