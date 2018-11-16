Пока Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не проявит себя в реальном военном деле, многие будут все чаще и более открыто сомневаться в его эффективности.

Об этом Minval.az сообщил российский политолог Григорий Трофимчук, комментируя предложение президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о создании Азиатской организации коллективной безопасности.

Как считает эксперт, данное предложение входит в большой пакет инициатив казахстанского лидера, начиная с идеи создания Евразийского союза и т.д.

«Идея здесь, видимо, такая, что Центральная Азия является стратегическим регионом мира, но по большому счету ничем не защищена, так как у всех имеющихся организаций нет прямой задачи по его обороне в случае реальной угрозы. Для того чтобы не звучало подобных предложений, та же ОДКБ должна вести себя более внятно», — пояснил он.

Однако, как считает Г.Трофимчук, вопросы к ОДКБ есть также и у Армении.

«Казахстан пока что, вот прямо сейчас, не намерен защищаться от кого бы то ни было. Однако в Астане, видимо, четко понимают, что если будет нанесён удар по Центральной Азии в целом, то евразийская интеграционная модель будет разрезана пополам, с отделением друг от друга и России, и Китая.

Пока что гарантий по совместной обороне Центральной Азии на себя не взял никто, за исключением отдельных участков границы с Афганистаном, которые в том числе контролируются российскими подразделениями.

Нет никакой ясности с Туркменистаном. У самого же Казахстана, как известно, нет ядерного оружия, поэтому он никому по факту угрожать не может, да и не собирается ставить перед собой такую цель», — отметил Г.Трофимчук.

Что касается предложения президента Франции Эммануэля Макрона о создании «европейской армии», то, по словам Г.Трофимчука, Макрон «проамериканский президент Франции, ставленник глобалистских финансовых кругов, иначе он бы на своей должности не появился, возникнув фактически из ниоткуда».

Поэтому все его заявления о создании «евроармии» являются пока лишь легким шантажом в сторону Белого дома, чтобы Дональд Трамп не снимал слишком много денег с ведущих стран Евросоюза за услуги НАТО, считает эксперт.

«Это такая защитная реакция, которой бы не было, если бы президентом США стала Хиллари Клинтон. К тому же США имеют уже такую степень контроля над Евросоюзом, что могут в любой момент обрушить его валюту евро, которая ничем, кроме американской милости, не подкреплена, так как в ЕС нет никаких существенных ресурсов.

Не говоря уже о том, что США вполне могут вернуть Европу в то ее историческое, классическое состояние, когда все страны там сражались друг против друга, в режиме 100-летних или 30-летних войн.

США имеют на территории Европы и свои военные базы, и своих солдат, и свое оружие. Так что в любой момент они могут опереться на такие, к примеру, страны как Польша, чтобы привести Париж и Берлин в чувство. Макрон явно не Наполеон, а Меркель не Гитлер, поэтому протестовать против американского диктата, по сути, там пока некому», — резюмировал наш собеседник.

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