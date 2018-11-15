Министр нефти Венесуэлы 1 января 2019 года займет пост президента ОПЕК, говорится в микроблоге в «Твиттере» венесуэльского ведомства.

В связи с этим, говорится в сообщении, в ходе встречи министерского комитета ОПЕК+ в Абу-Даби министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо встретился с генсеком ОПЕК Мохаммедом Баркиндо.

Кроме того, М.Кеведо встретился со своим коллегой из Саудовской Аравии Халидом Аль Фалихом для обзора стратегий, направленных на стабилизацию нефтяного рынка.

Министр нефти Венесуэлы также обменялся с мнениями о перспективах нефтяного рынка в 2019 году с министром энергетики РФ Александром Новаком.

В настоящее время президентом ОПЕК является министр нефти Объединенных Арабских Эмиратов Сухейль аль-Мазруи.

Minval.az