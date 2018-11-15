Беженцы рохинья, нашедшие приют в городе Кокс Базар, опасаются насильственной репатриации в Мьянму, поскольку власти Бангладеш отправили в лагеря большое количество сотрудников сил безопасности, пишет Guardian.

Представители правительства Мьянмы заявили ранее, что страна готова принять более 2000 араканских мусульман, укрывающихся в Бангладеш, уже 15 ноября. Бангладеш заявил, что это перемещение будет осуществляться исключительно на добровольной основе.

Однако в беседе с Guardian беженцы рассказали, что многие семьи рохинья скрываются, чтобы избежать отправки в Мьянму.

«Многие семьи, даже те, которые не включены в список возвращающихся, одобренный Мьянмой, скрылись»,- говорит 29-летний Кадер.

«Солдаты находятся во всех уголках лагерей Джамтоли и Хакимпара, проверяют людей и не позволяют им перемещаться между лагерями. Люди настолько напуганы, что боятся покидать свои жилища. Некоторые покидают наш лагерь в полночь, чтобы через потайные пути добираться до других лагерей, в особенности до Кутупалонг, где нет такой вероятности репатриации»,-добавил он.

По словам 30-летней Джани, за последние два дня на территории лагерей приняты усиленные меры безопасности.

«Когда только садится солнце, сотрудники сил безопасности перекрывают все входы в лагеря, и они не уходят до утра», — сказала она.

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