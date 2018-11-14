«Рабочая сессия на тему «Политика дезинформации – угроза стабильности в современном мире», организованная в рамках VI Бакинского международного гуманитарного форума была одной из важных. Безусловно, главным событием форума было открытие, где Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с речью на тему «Формирование нового мира и нового человека: творчество и развитие человека».

Об этом АЗЕРТАДЖу сказал депутат Государственной думы, руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрий Савельев.

Д.Савельев отметил, что Бакинский международный гуманитарный форум знаковое для всего мира событие. «Мы видим, как год от года этот форум становится все представительнее, какие влиятельные люди со всего мира приезжают для участие в этом форуме в Баку. Я участвовал в сессии на тему «Политика дезинформации – угроза стабильности в современном мире». Сессия была посвящена двойным стандартам, которые используют недобросовестные средства массовой информации и даже некоторые государства. Мы говорили о том, что надо повышать моральную ответственность представителей СМИ в подачи информации, что информация должна быть правдивой, истинной по настоящему, а не подстроенной под некую политическую конъюнктуру дня или тем более не должна являться оружием политической и межгосударственной борьбы, оружием унижения других государств. К сожалению, подобного рода инструменты используются в мировой практике достаточно часто. Технологии создания так называемых фейк-новостей становятся все более изощренной», — сказал он.

По мнению депутата Госдумы, дезинформация общества создает угрозу миру и стабильности на планете. «С учетом того, что весь мир вступает в цифровую эпоху и средства передачи фейк-новостей совершенствуются, охватывает более широкую аудиторию, то можно сказать, что это становится орудием массового поражения. Мы считаем оружием массового поражения ядерное, химическое, биологическое оружия, но дезинформация, в своей разрушительности, становится не менее опасным. В рамках сессии мы обсуждали вопросы противодействия подобного рода разрушительным механизмам. Поэтому эта рабочая сессия была одна из самых важных на форуме», — добавил Д.Савельев.

Minval.az