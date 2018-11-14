Встреча президента Беларуси Александра Лукашенко с послом Азербайджана в Минске Латифом Гандиловым является показателем уровня двусторонних отношений между двумя странами, заявил глава пресс-службы азербайджанского МИД Лейла Абдуллаева.

«Прием посла Азербайджана в Беларуси президентом А.Лукашенко относится к редким случаям, составляющим исключение из дипломатического протокола. Это является проявлением высокого уровня развития отношений и взаимного уважения между Азербайджаном и Беларусью»,- цитирует Абдуллаеву «Интерфакс-Азербайджан».

Она отметила, что ожидаемый визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Беларусь придаст дополнительный импульс дальнейшему развитию двусторонних отношений и послужит ещё большему укреплению дружбы между Баку и Минском.

«Что же касается заявления пресс-секретаря МИД Армении, то высказывание подобных суждений в адрес главы государства противоречит правилам дипломатического этикета и протокола», — сказала она.

Л.Абдуллаева добавила, что «в рамках ОДКБ союзнические государства должны с осторожностью подходить к использованию такого рода выражений».

Руководитель пресс-службы МИД Армении Анна Нагдалян, назвала «некорректным шагом» обсуждение А.Лукашенко вопросов ОДКБ на встрече с послом Азербайджана в Минске.

Minval.az