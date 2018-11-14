Россия с 16 октября по 7 ноября глушили сигнал GPS во время учений НАТО в Северной Европе. Как передает Associated Press, об этом заявили в Минобороны Норвегии.

В ведомстве подчеркивают, что норвежский МИД ранее обращался к российским властям по поводу подавления сигнала навигационной системы.

В начале ноября авиационные власти Норвегии предупреждали о проблемах с GPS-навигацией на своей территории. В сентябре прошлого года сбой в работе GPS произошел в Норвегии во время российских учений «Запад-2017». В марте 2018-го норвежский МИД потребовал от российских властей прекратить наведение помех.

Аналогичное предупреждение для гражданской авиации о проблемах с GPS на севере Финляндии на прошлой неделе делали воздушные службы этой страны.

11 ноября премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заявил, что Россия с высокой долей вероятности может стоять за помехами в работе GPS во время учений НАТО. «Технологически достаточно просто исказить радиосигнал, и возможно, что Россия за этом стоит», — сказал он. Премьер отметил, что вмешательство в работу GPS угрожает авариями гражданской авиации. По его мнению, тот, кто причастен к появлению помех, хотел продемонстрировать способность вывести из строя авиационные системы GPS-навигации.

Финский президент Саули Ниинистё призвал расследовать, кто причастен к подавлению сигнала GPS.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о возможной причастности России к проблемам c GPS в Северной Европе. «Здесь нужно спрашивать экспертов или Министерство обороны. Но вы знаете, что сейчас существует тенденция обвинять Россию вообще во всех смертных и иных грехах. Как правило, эти обвинения не имеют под собой оснований», — добавил чиновник.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявления финского премьера, подчеркнул, что альянс «очень серьезно относится» к подобным проблемам из-за все более широкого распространения противостояния в киберпространстве и электронными средствами.

Учения НАТО Trident Juncture 18, проходящие с 25 октября по 23 ноября, — крупнейшие маневры военного блока на норвежской земле с 1980-х годов. Их участники отрабатывают сценарий коллективной обороны в соответствии со статьей 5 устава альянса. ВВС Финляндии, не входящей в НАТО, также принимают участие в маневрах на севере своей страны.

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