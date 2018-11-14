Соединенные Штаты готовы к холодной войне с Китаем в случае, если Пекин не изменит свою политику. Это подтвердил во вторник в интервью газете The Washington Post вице-президент США Майкл Пенс, передает ТАСС.

По его словам, президент США Дональд Трамп готов к нормализации отношений с Пекином, но для этого Китай должен быть готов серьезно изменить свою политику, в том числе в экономической и военной сферах. «Я думаю, что это во многом будет зависеть от Аргентины «, — отметил он.

По словам вице-президента США, для Китая это — последний шанс не допустить сценария холодной войны с Соединенными Штатами. Отвечая на вопрос о том, готов ли Вашингтон к такому сценарию, и что будет, если Китай не выполнит условий, необходимых для того, чтобы избежать подобной конфронтации, Пенс ответил: «Что ж, так тому и быть». «Мы действительно считаем, что мы сейчас находимся в сильной позиции», — добавил он.

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