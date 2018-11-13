За десять месяцев 2018 года Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил суммарно 3,8 млн. пассажиров. Данный показатель превышает аналогичный показатель прошлого года на 10%.

На долю Национального авиаперевозчика «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) пришлось 1 млн. 628 тыс. пассажиров, на долю национального лоукостера Buta Airways – 382 тыс. пассажиров.

Всего с начала года на международных рейсах было обслужено 3,28 млн. пассажиров (86% от общего пассажиропотока). На долю AZAL пришлось 34%, а Buta Airways – 11,6% от общего числа международных пассажиров.

В десятке авиакомпаний по международному пассажиропотоку в октябре, помимо AZAL и Buta Airways, также вошли FlyDubai, Turkish Airlines, Air Arabia, «Аэрофлот», МАУ (Международные авиалинии Украины), Qatar Airways, Utair, SCAT, Lufthansa и S7 Airlines, которые суммарно обслужили 123 тыс. пассажиров.

На текущий момент бакинский аэропорт обслуживает свыше 30 авиакомпаний по более, чем 40 направлениям. Десятку самых популярных международных направлений в октябре возглавили Стамбул, Москва, Дубай, Киев, Шарджа, Тегеран, Багдад, Тбилиси, Доха и Тель-Авив. По этим направлениям в совершили полеты 210 тыс. пассажиров.

Новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта Гейдар Алиев был сдан в эксплуатацию в апреле 2014 года. Его общая площадь составляет 65 тыс. квадратных метров.

В мае 2018 года Международный аэропорт Гейдар Алиев была удостоен максимальной оценки «5 Звезд» от престижной аудиторской компании Skytrax, являющейся влиятельной британской консалтинговой компанией, специализирующейся на изучении качества предоставляемых услуг различными авиакомпаниями и аэропортами во всем мире.

Также бакинский аэропорт второй год подряд возглавил список самых лучших по уровню предоставляемых услуг среди всех аэропортов России и стран СНГ по версии Skytrax World Airport Awards.

Minval.az