Суд в Зальцбурге принял решение не заключать под стражу бывшего полковника ВС Австрии, который подозревается в шпионаже, пишет австрийская газета Die Presse.
Как подчёркивается, суд отклонил соответствующий запрос прокуратуры о его аресте.
Суд в Зальцбурге принял решение не заключать под стражу бывшего полковника ВС Австрии, который подозревается в шпионаже, пишет австрийская газета Die Presse.
Как подчёркивается, суд отклонил соответствующий запрос прокуратуры о его аресте.
Дата: 2018/11/13 17:43
Раздел: Новость
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