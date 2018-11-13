Суд в Зальцбурге принял решение не заключать под стражу бывшего полковника ВС Австрии, который подозревается в шпионаже, пишет австрийская газета Die Presse.

Как подчёркивается, суд отклонил соответствующий запрос прокуратуры о его аресте.

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