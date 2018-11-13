Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пообещал «давить» на Иран, «как на лимон, пока косточки не вылетят». Заявление Болтона прозвучало через неделю после вступления в силу нового раунда жестких санкций, отмечает «Голос Америки».

«Мы считаем, что правительство Ирана находится под реальным давлением, и мы намерены давить на них очень сильно. Как говорят британцы, давить на них, как на лимон, пока косточки не вылетят», — отметил Болтон, выступая в Сингапуре перед международным саммитом.

По словам советника, американская сторона также намерена значительно усилить контроль над соблюдением санкций.

Против принятых США шагов выступают другие участники договора – Великобритания, Франция, Германия, Китай и Россия, которые пообещали сохранить соглашение.

«Несомненно, Иран уже начал искать возможности ухода от санкций, особенно в отношении нефти, но и в том, что касается финансовых рынков», – добавил Болтон.

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