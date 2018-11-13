Сотрудники турецкой разведки убеждены, что заказчиком убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи мог быть наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман.

Как сообщает издание The New York Times, именно перед ним отчитывались о содеянном убийцы репортера.

Спецслужбы Турции уверены, что о произошедшем саудовскому принцу сообщил полковник разведки Махер Абдулазиз Мутреб, который находился в консульстве, где произошло убийство. Полученные специалистами аудиозаписи могут указать на то, что именно Мутреб позвонил одному из помощников бин Салмана и сообщил, что «дело сделано». Он потребовал, чтобы собеседник сообщил об этом «боссу».

Мнение турецких разведчиков разделяют их американские коллеги. Они уверены, что убийство Хашукджи реализовала группа из 15 человек, специально оправленная в Стамбул для совершения преступления. Предполагается, что Мутреб был одним из членов спецотряда.

Minval.az