Проблемы в работе социальной сети Facebook наблюдаются в понедельник у пользователей в США и странах Латинской Америки. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

«Проблемы в работе Facebook наблюдаются с 12:52 по времени Восточного побережья США», — говорится в сообщении.

Более половины (52%) сообщивших о сбое пользователей жалуются, что страницы социальной сети полностью недоступны. Около трети (31%) испытывают трудности при авторизации, еще часть (15%) отмечает, что не работают мобильные приложения Facebook.

Проблемы наблюдаются у жителей США, Мексики, Бразилии, Чили и Перу.

Minval.az