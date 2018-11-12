Израиль начал наносить удары по Сектору Газа в ответ на массовый ракетный обстрел. Об этом сообщается в твиттере Армии обороны Израиля.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя правоохранительных органов Мики Розенфельда, выпущенные ранее ракеты со стороны Сектора Газа упали в городах Сдерот и Офаким. «Подразделения полиции патрулируют города на юге страны», — отметил он. По данным издания The Jelusalem Post, всего со стороны Сектора Газа было выпущено более 100 ракет.

Издание сообщает о раненом, который находится в критическом состоянии. Ynetnews пишет о не менее трех раненых.

Ранее The Guardian сообщала, что во время операции израильских военных были убиты семь палестинцев и один израильтянин. Издание со ссылкой на израильские СМИ отмечает, что операция заключалась в сборе информации.

The Guardian утверждает, что происходящее может повлиять на неофициальный режим прекращения огня между Израилем и Сектором Газа.

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