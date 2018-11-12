Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в ходе международной нефтяной выставки и конференции ADIPEC 2018 в Абу-Даби заявил о необходимости снизить в следующем году суточную добычу нефти на 1 млн баррелей с октябрьского уровня, передает РБК.

По его словам, с этим согласны члены ОПЕК и их союзники. Он подчеркнул, что из-за падающего спроса в декабре Саудовская Аравия планирует добыть на полмиллиона баррелей нефти в сутки меньше по отношению к ноябрьским показателям.

После этого глава королевского ведомства рассказал, что главы энергетических ведомств стран ОПЕК и ОПЕК+ не в рамках форума 11 ноября договорились, что будут делать все возможное для того, чтобы сбалансировать рынок и остановить падение цен.

«Мы собираемся сделать все, что только сможем, чтобы сохранить запасы и обеспечить фундаментальные правила спроса в разумно узком диапазоне по отношению к балансу, и мы считаем, что рынки успокоятся <…> Мы не занимаемся определением цены в будущем», — подчеркнул он.

Он добавил, что в этих прогнозах есть множество допущений, которые могут измениться уже через две-три недели. О планах сократить объем поставок, в том числе из-за сезонных факторов аль-Фалих рассказывал и в минувшее воскресенье.

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