В Москве во время турнира по смешанным единоборствам (ММА) ACB 90 произошла драка между азербайджанцами и армянами.

Потасовка началась из-за традиционной провокации армянских болельщиков, которые вывесили на арене так называемый флаг непризнанной «Нагорно-Карабахской Республики». Находившимся в зале азербайджанским любителям смешанных единоборств это, естественно, не понравилось. Они обратились к представителям правопорядка с просьбой убрать кусок материи не признанного никем территориального образования. Те пообещали это сделать, но так и не выполнили свое обещание. В результате азербайджанские болельщики вынуждены были проследовать в сектор, где сидели армяне, чтобы самостоятельно снять «знамя».

Что было дальше, подробно рассказывается на странице ММА Azerbaijan. Приводим вашему вниманию фрагменты этого рассказа с небольшим редактированием использованных в нем выражений.

«Чтобы все понимали: войдя на армянскую трибуну, мы заходили через узкую дверь, и поэтому всем вместе зайти не удавалось, — говорится в тексте. – Мы были окружены с трех сторон армянами, которые просто стояли и смотрели с высоты своих мест на нас. Первым пошел один из наших, он пролез в сидячие места к армянам, выхватил флаг-тетрис (так автор называет «флаг НКР» из-за изображенной на нем фигуры белого цвета, напоминающей фигуру из известной компьютерной игры «Тетрис» — haqqin.az). В этот момент они схватились за другие флагштоки и уже толпой сверху начали его бить».

После этого в драку включился второй азербайджанец. Один из армян пнул его сзади, за что немедленно получил ногой по лицу.

«После этого наш брат продолжил его месить. Его, конечно же, окружили армяне с четырех сторон и били. Потому наш брат просто стащил этого пацана вниз к перилам и, взяв на удушающий, стал его усыплять, держа на себе дабы получать меньше ударов. Когда армянин уже начал вырубаться, один из армян в панике крикнул «Ара, хватит».

Еще один наш земляк залез в толпу армян, чтобы защитить своих друзей.

«Он просто устроил там зарубу. Человек просто зашел к ним и начал рубиться с толпой. Так как он парень подготовленный, его удары были очень чувствительными. Первому же нос разбил. При этом с нашей стороны травм особо не было. Все по очень простой причине: армяне не удостоились даже спуститься со своих мест вниз к нам. Все двигались назад еще выше своих мест и пытались как-то нанести урон всякими выкриками и пинками с высоты. То есть никто из них оставаться за пределами своей толпы и драться не рисковал. Хотя нет, был у них один жирдяй, который решил, что умеет летать, воодушевившись, скорее всего, Хабибом Нурмагомедовым. Он прыгнул с пятого ряда на первый вниз, приземлился на перила, упал, и, естественно, его начали топтать, пока собратья не оттащили его.

Еще один забавный момент. Когда одного армянина стащили вниз, один наш брат взял его за шкирку и начал бить по его лысой голове. Армянин, взявшись за голову, пытался всунуться в свою толпу, где его приняли за нашего и нанесли три-четыре удара.

Все остальные его земляки двигались назад к своей толпе, никто из них один внизу оставаться не осмеливался. Все именно в толпу лезли. Это были самые яркие эпизоды. Все остальное было из разряда обмена ударами с толпы в толпу. В итоге единственным, кого более-менее травмировали, оказался наш брат, который самым первым полез на трибуну армян, чтобы сорвать их флажок. Ему просто несколько раз из толпы попали флагштоком по голове. Остальные отделались только порванной рубашкой и мокрым потом.

После этого туда ворвался отряд ОМОН, нас просто оттуда выпихивали люди в шлемах и с дубинками. Они заперли двери на трибуну армян. Мы заявили, что не уйдем оттуда, пока они не уберут этот флаг. И стояли ждали, пока сотрудник полиции не вышел с их флагом, положив его в карман. Мы своего добились и уже хотели идти обратно на свои места. Но случился очень неприятный инцидент, который просто весь вечер перевернул на 180 градусов.

Кто-то из наших молодых пошел на трибуны армян с азербайджанским флагом, хотя мы говорили, что идем туда драться, потому никаких флагов с собой не брать. Потому что на деле это кусок ткани, который в замесе толпы у тебя утащить легче легкого. Зато по факту это символ нашей страны, который ну никак нельзя терять. Этот момент просто испортил все наши старания.

Мы не уходили, пытаясь забрать обратно наш флаг, но уже отряд ОМОН был слишком большой, и мы были очень далеко от их сектора, чтобы пробиваться через ОМОН», — рассказал он в беседе с сайтом haqqin.az.

При этом у одного из азербайджанцев в руках оказался телефон, оставленный кем-то из армян.

«Наш брат решил поступить по совести: через ОМОН, подозвав армян, вернул им телефон их земляка, сказав, что, если вы мужчины, то вы вернете нам наш флаг. Это была вторая самая большая ошибка. Потому что армянин со словами «Конешна, брат джян» взял телефон, но флаг, как вы знаете, никто не вернул. Таким образом, этот пацан, которого звали Артур, если не ошибаюсь, обозначил всех своих земляков как «не мужчин».

Это не первая наша потасовка с ними. Был эпизод такой же на турнире АСВ 71, опять же в Москве. Сценарий тот же. Вытащили флаг, мы пришли толпой на их сектор, там никто из них даже не кричал в нашу сторону, все подальше от перил отходили, чтобы мы не могли их достать. Справедливости ради, в тот раз их было поменьше, хотя все равно больше, чем нас. Они особо не буянили и убрали флаг. Ни один армянский «паблик» про это не писал, потому что стыдно было. Мы не писали, потому что это не должно быть чем-то фантастическим, а должно быть нормой для наших».

Предлагаем посмотреть видео (смотрите с 50-й секунды), на котором запечатлена драка и то, как армяне приводят в чувство своего нокаутированного земляка.

В этот день было неспокойно и около ринга. После боя между Тимуром Нагибином и Георгием Караханяном у ринга возникла потасовка с участием армянских болельщиков.

Minval.az