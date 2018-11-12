Высокопоставленные чиновники Саудовской Аравии, близкие к наследному принцу Мухаммеду бин Салману, в марте 2017 года обсуждали с группой бизнесменов заказные убийства граждан Ирана. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на собственные источники.

Участники встречи предложили бизнесменам выделить два миллиарда долларов, чтобы привлечь к убийствам частные разведывательные компании. Среди тех, кого планировали убить саудиты, значился иранский военный Касем Сулеймани.

Посоветовавшись с адвокатом, бизнесмены отказались участвовать в убийствах.

На встрече присутствовал генерал Ахмед Ассири, которого уволили в октябре 2018 года за организацию убийства журналиста Джамаля Хашукджи в Стамбуле. Также на встрече были предприниматель ливанского происхождения Джордж Надер и гражданин Израиля Джоэль Замель, связанный с разведывательными службами этой страны.

Представитель правительства Саудовской Аравии и юристы Надера и Замеля отказались от комментариев.

Напомним, 2 октября 2018 года в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле был убит оппозиционный саудовский журналист Джамаль Хашукджи, с 2017 года проживавший в США.

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