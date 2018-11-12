Число жертв лесных пожаров в американском штате Калифорния достигло 31, заявили власти, 228 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает телеканал ABC.

Власти прогнозируют рост числа погибших.

Ноябрьские лесные пожары в Калифорнии уже названы самыми разрушительными в истории штата. Наибольшее число жертв и разрушений пришлись на город Пэрадайс, который оказался практически уничтожен огнем. Там были найдены 14 тел жертв. Разрушено​ более 7 тыс. домов и офисных зданий. Город Сан-Франциско окутан дымом от горящих лесов. 169 тыс. жителей штата были эвакуированы из зоны стихийного бедствия.

Minval.az