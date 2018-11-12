Остановка деятельности посольства Норвегии в Баку является рядовым случаем и не вызывает у нас какого-либо чувства сожаления. Об этом сказал заместитель заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Министр иностранных дел Королевства Норвегия Ине Эриксен Сёрейде сообщила на прошлой неделе о планах открыть в 2019 году посольство в Тбилиси. Одновременно в Осло решили закрыть действующую дипмиссию в Азербайджане. В будущем в Баку будет работать только генеральное консульство Норвегии.

«Грузия является нашим главным партнером на Южном Кавказе. В результате реформ, продолжающихся много лет, страна приблизилась к Европе и евроатлантическим структурам. Постоянное представительство в Тбилиси даст нам возможность лучше наблюдать за процессами во всем регионе», — заявила глава норвежского МИДа.

«Не стоит придавать этому вопросу особого значения. Каждая страна, определяя свою внешнюю политику, принимает решение об открытии или закрытии посольства или другого дипломатического представительства иного статуса. Остановка деятельности аккредитованного в Баку посольства Норвегии является личным делом правительства этой страны. Это рядовой случай, и он не вызывает у нас какого-либо чувства сожаления»», — сказал Гаджиев агентству «Тренд».

Гаджиев напомнил, что посольство Норвегии в Азербайджане было учреждено в июне 1998 года. В то время, по его словам, основной задачей посольства было облегчение деятельности норвежской нефтяной компании Statoil и продвижение ее бизнес-интересов.

«Посольство Азербайджана в Норвегии не открывалось и, откровенно говоря, такой мысли не было. Посольство Азербайджана в Швеции в статусе нерезидента аккредитовано также и в Норвегии», — добавил Гаджиев.

Гаджиев также прокомментировал вопрос касательно неоднозначной деятельности посольства Норвегии в Азербайджане и объявления в свое время посла этой страны персоной нон-грата.

«Этот вопрос остался в прошлом, но факты того, что посол и дипломаты перепутали дипломатию с деятельностью неправительственной организации, существуют. Работавший в прошлые годы послом Норвегии в Азербайджане Стейнар Гил, действуя в противоречии с правилами дипломатического протокола и нарушив Венскую конвенцию о дипломатических отношениях, нанес большой удар по связям между Азербайджаном и Норвегией. Это лицо, имевшее статус посла, пыталось вмешиваться во внутренние дела Азербайджана. Вместо того, чтобы заниматься двусторонними вопросами, он, участвуя в различных митингах, осуществлял другую нелигитимную деятельность подобного рода», — сказал Гаджиев.

В итоге, добавил Гаджиев, это привело к тому, что правительство Азербайджана начало обсуждать вопрос о выдворении Гила из страны. «В результате правительство Норвегии отозвало его раньше срока. На фоне того, что в общественно-политических кругах и медиа Норвегии с особой чувствительностью относятся к попыткам сторонних сил влиять и вмешиваться в дела страны и постоянно придается особое значение сохранению своего суверенитета, разве сам официальный Осло потерпел бы присутствие посла с таким поведением? Конечно же, нет», — сказал он.

Гаджиев подчеркнул, что Азербайджан никогда не вмешивается во внутренние дела каких-либо государств и не позволит другим государствам вмешиваться в свои внутренние дела. Азербайджан ведет успешную внешнюю политику и постоянно развивает двусторонние связи с другими странами-партнерами на основе принципов взаимного уважения и равных прав, сказал он.

Minval.az