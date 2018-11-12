Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что прекращение огня является важнейшим аспектом урегулирования в Карабахе и призвал Армению и Азербайджан принять меры по дальнейшему снижения числа нарушений перемирия на линии соприкосновения.

«Прекращение огня является важнейшим условием продуктивности посреднической миссии сопредседателей Минской группы ОБСЕ и продвижению к компромиссу по сущностным аспектам урегулирования», — приводятся слова А.Лукашевича в «Твиттере» постпредства РФ при ОБСЕ.

«На линии соприкосновения и границе Азербайджана и Армении сохраняется относительная стабильность, снижается число нарушений режима «тишины». Призываем стороны закрепить позитивную тенденцию дополнительными мерами по снижению напряженности», — подчеркнул российский дипломат.

По словам А.Лукашевича, усилия «тройки» сопредседателей Минской группы ОБСЕ в качестве коллективного посредника при выработке сторонами жизнеспособного разрешения карабахской проблемы заслуживают высокой оценки и безусловной поддержки.

Minval.az