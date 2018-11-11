Мировой рынок нефти достаточно обеспечен предложением, причин для беспокойства о дефиците нет, сообщил журналистам министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, пишет РИА Новости.

«Как я уже много раз говорил, рынок нефти достаточно обеспечен предложением, у нас много свободных доступных добычных мощностей», — сообщил министр.

«Нет никаких причин для того страха, которых охватит рынок. Физически дефицита на рынке нет, это (рост цен) была лишь эмоциональная реакция (на санкции США к Ирану)», — отметил аль-Фалих.

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